(VIDEO) Enrique Mota manifiesta la violencia es una señal de que urge tratar salud mental en RD  

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique “Tuto” Mota, manifestó que los acontecimientos violentos que con frecuencia ocurren en la República Dominicana, son señales “inequívocas” de que es necesario crear políticas públicas para atender con urgencia la salud mental de las personas.

“Hay señales inequívocas de que hay que atender con urgencia los problemas mentales, no hay una sociedad sana, si no hay políticas de salud mental. Aquí no hay políticas públicas para atender los problemas de índole emocional de la población”, emitió.

Junto a Liliam Mateo, Dalí Ramos y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mota sostuvo que la humanidad ha fallado en trabajar los traumas emocionales resultantes de la pandemia y los rigores de la vida moderna.

“No solamente la pandemia, sino también el grado de estrés al que está sometido el hombre en la sociedad, es también la crisis económica. Hay un sinnúmero de factores que ayudan a explicar lo que está pasando hoy en día en la sociedad”, externó.

Puntualizó que mucho antes de que ocurrieran los recientes crímenes, se ha estado abogando desde las diferentes plataformas de comunicación para que se tome en serio el aspecto emocional de la crisis; pero no se prestó atención en ningún momento.

“Aquí ni siquiera hay un hospital psiquiátrico, aquí no hay ni eso. Sí encontraron la vacuna para someter los efectos somáticos de la pandemia; pero, ¿Qué se ha hecho con relación al tema de las emociones?”, cuestionó.

En ese sentido, lamentó que haya tenido que ocurrir un hecho de sonoridad como las circunstancias en que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, perdió la vida, tras puntualizar que en eventos similares se han perdido otras vidas, pero no se le ha prestado atención a la salud mental.

El profesional de la comunicación enfatizó que lo único que evita que un ser humano se convierta en un animal, son sus principios y educación, “no es la carencia de pistolas, ni ametralladoras, son los principios que frenan los escrúpulos”.

