(VIDEO) Enrique Mota cuestiona cuáles crisis se solucionaron en los gobiernos de Leonel

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique Mota sostuvo este lunes que en este país todo el mundo se atribuye haber solucionado crisis, sin embargo, se desconocen cuáles han sido las soluciones porque los dominicanos y las dominicanas siguen adoleciendo hasta el día de hoy de grandes problemas en lo que se refiere a los servicios esenciales.

Mota realizó tales comentarios refiriéndose a lo dicho por el expresidente Fernández el pasado fin de semana en un acto de juramentación de la Fuerza del Pueblo en Barahona, de que el Gobierno actual “no podrá resolver una crisis que no quiere reconocer” y “está creando la alfombra roja para que en el 2024 suba las escalinatas del Palacio la Fuerza del Pueblo”.

“¿Cuáles fueron las crisis que se solucionaron? nosotros hemos experimentado cierta mejoría en un periodo, en determinados aspectos, pero aquí no se puede estar hablando de solucionar crisis donde no hay un transporte eficiente, no hay educación, no hay salud, carecemos prácticamente de todo, esa es una triste realidad”, expresó.

El comunicador emitió sus consideraciones junto a la periodista Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“La educación inclusive retrocedió en esa época, hemos visto como mucho de los bienes de la sociedad desaparecieron sin que se diera una explicación creíble de lo que fue por ejemplo el CEA (Consejo Estatal del Azúcar) y los bienes de CORDE (Corporación Dominicana de Empresas Estatales)”, añadió

Asimismo, dijo que el exmandatario privatizó los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, y cuestionó cómo no fue capaz de incrementar el rendimiento de la industria azucarera oficial si en su gobierno hubo tanta eficiencia.

“Se está hablando como si fuera Konrad Adenauer de Alemania después de la segunda guerra mundial cuando se hablaba del milagro alemán, que en 20 años un país que quedó completamente destruido por la segunda guerra mundial emergió como una potencia en todos los órdenes, ¿en qué es que se ha producido eso?”, preguntó el periodista.

