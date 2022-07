(VIDEO) Enrique Mota califica de anómala forma en que se aprobó Ley de Extinción de Dominio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras referirse a la promesa realizada por los legisladores, de que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio será íntegramente leído cuando se conozca en segunda lectura, a pesar de haberlo aprobado de forma ordinaria, el periodista Enrique “Tuto” Mota, calificó como un procedimiento anómalo que la misma no haya sido analizada desde el principio.

“¿Cómo usted aprueba algo que no ha leído? Eso quiere decir que usted antepone los intereses políticos y el show político a esas iniciativas que se consideran de crucial importancia para la vida en armonía en una sociedad. Yo no entiendo eso; o sea, la aprobamos en primera lectura y no la leemos, pero la leemos en la segunda, pero ya tú la aprobaste”, emitió.

Junto a Liliam Mateo, Domingo Ramírez y Simón Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mota condenó la actitud irresponsable de todos los que dan prioridad a sus intereses políticos en vez de a los derechos de la sociedad.

“Yo condeno es la actitud irresponsable de todos de que antepone los intereses políticos a los derechos reales de una sociedad, que está clamando a voces que modernicen, que actualicen, que se hagan más eficientes las normas elementales de convivencia armónica, eso es lo condenable”, exclamó.

Precisó que en todas partes del mundo el sector empresarial ejerce presiones, pero cuestionó que si el Congreso no tiene la entereza para identificarse con las causas reales de la sociedad, ¿Qué hace ahí?

“Lo que le estamos diciendo a un país, es que el Congreso, el Poder Legislativo que es el primer poder del Estado, ahí lo que se va es a atender los intereses políticos y no los intereses de la nación. Eso es un engaña bobo, porque aquí todo el que tiene una pizca de conocimiento sabe que esa es una ley que afecta derechos fundamentales.

