VIDEO: Enfrentamiento entre choferes en fiscalía de La Romana deja un herido y varios detenidos

EL NUEVO DIARIO- LA ROMANA.- Una personas herida y varias detenidas por la Policía Nacional fue el saldo de un conflicto entre choferes de la ruta B de La Romana, quines se enfrentaron a puñetazos, palos y pedradas en las afueras del palacio de justicia de La Romana motivados por la suspensión de dos de ellos del sindicato.

Según el reporte preliminar, el conflicto fue iniciado por dos conductores que fueron suspendidos por la actual administración, presuntamente por haber sido reportado cruzando el semafóro en rojo.

Los chóferes suspendido son Luis Villanueva ( Kiko) y Francisco Peralta (Barba Roja), quienes también estarían incumpliendo con el pago de sus cuotas.

El citado reporte indica qeu en apoyo a los dos choferes suspendidos la expresidenta de la ruta B, solo conocida como Fifa, mandó a los conductores que la siguen a quitar los rótulos de la institución y en su lugar a colocar lo de una compañía que ella estaba creando.

La nota agrega que ante tal situación, la actual directiva de la indicada ruta le solitó a la señora Fifa que retirara los sellos que le habían colocado a 12 unidades, pero esta se negó, lo que provocó el incidente.

El presidente actual de esa ruta, César De La Cruz, dijo que visitaron la Policía Nacional, el Intrant , la Gobernación provincial y Fiscalía, pero ninguna intervino para la solución del problema.

“Este jueves acudieron a una cita pero la fiscal de turno le dijo que no podía ordenar el retiro de los rótulos si la señora Fifa no estaba de acuerdo. Al ella negarse la fiscal levantó un acto de no conciliación, fue entonces cuando al salir de la fiscalía, se enfrentaron los chóferes”, explica la nota.

Por el hecho hay dos personas detenidas para fines de investigación. El herido debió ser llevado a un centro de salud.

