(VIDEO) Enfermeras denuncian que impiden tomar posesión alegadas nuevas autoridades del gremio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una comisión de enfermeras y Berta de la Cruz, la alegada nueva presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf) denunciaron que el lunes fueron a conversar con la presunta expresidenta del gremio, Antonia Rodríguez, pero que ésta le impidió acceder a las instalaciones del colegio y tomar posesión.

“Durante este proceso ella no abre la puerta o no indica a la persona correspondiente que abra la puerta, aun así esperamos unos minutos, algunos cinco o siete minutos, pero al no abrir, decidimos continuar con nuestro proceso”, manifestó tras indicar que se encuentran en sesión permanente de organización del Codopenf.

Durante una rueda de prensa, la presidenta del gremio detalló que las elegidas en unas votaciones “diáfanas y transparentes” son las damas de la plancha número dos, presidida por ella misma.

“Nosotras fuimos las ganadoras por tanto nos juramentaron”, aseguró.

De la Cruz fue enfática al indicar que “es justo ya” que la expresidenta del colegio entregue el mando del Codopenf.

La denunciante también hizo un llamado al consejo de disciplina para que esté atento a la citada situación y a que oriente a Rodríguez para que entregue las instalaciones, pues las nuevas autoridades se han visto obligadas a reunirse en otro lugar.

“Es tiempo ya de que el colegio esté en las manos de profesionales, que tengan la intención de dirigir no para un grupo, sino para todo el país”, expresó.

De la Cruz destacó que su dirigencia tiene las “mejores intenciones” de hacer la transformación para beneficio de las enfermeras.

La misma facilitó a la redacción de El Nuevo Diario un video en el que se persigue a las damas en las afueras de la instalaciones del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, en la que De la Cruz alega que toca el timbre y no le abren la puerta.

Se recuerda el 6 de octubre, el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf), en cumplimiento de la Ley 43-18 y sus reglamentos, desconoció las supuestas elecciones realizadas el pasado 29 de septiembre de 2022, por un grupo de enfermeras que han actuado de espalda a la institucionalidad.

“De igual forma desconocemos la juramentación pautada para el día de hoy 06 de octubre 2022, ya que estas violentan la Ley 43-18 y sus reglamentos”, explicó en ese momento la presidenta de la Comisión Electoral Nacional (CEN), licenciada Argentina De la Cruz.

