(VIDEO) Enfermeras denuncian crisis de insumos de protección en hospitales a nivel nacional

View this post on Instagram

El Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería (CODOPENF), la Asociación Nacional Enfermería (ASONAEN) y la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED), denunciaron este jueves que las enfermeras del en la actualidad carecen de equipos de protección personal (EPP), como mascarillas, batas, guantes, quimonos, gafa y zapatos. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD