(VIDEO) Encuesta New Partners: Abinader 54%, Gonzalo 29% y Leonel 10%

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, ganaría los comicios del cinco de julio con el 54%, de acuerdo a un sondeo publicado este viernes por la firma New Partners.

La encuesta señala que el candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo obtendría el 29% mientras que el expresidente Leonel Fernández, aspirante por la Fuerza del Pueblo, con el 10%.

“Mientras que sólo un 4% afirma que no votaría por ninguno, y un 3% no sabe, no conoce”, indica un comunicado de la firma.

A los entrevistados se les preguntó por cuál de esos tres candidatos votaría, en un escenario el que sólo estén ellos tres.

Al ser preguntado los encuestados, en una segunda vuelta, con sólo dos opciones, por cuál votarla para la presidencia, 59% de Luis, 32 de Gonzalo, 9% no sabe no conoce. Si fueran Luis Abinader y Leonel Fernández, en segunda vuelta Luis obtendría 61% y Leonel un 27%, y un 11% dijo no saber, no conocer.

En el hipotético caso de que en la segunda vuelta acudan Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, el primero tendría 40% y el segundo 34%, 25% no sabe, no contesta.

Rechazo

Ante la pregunta por cuál de los candidatos usted no votaría nunca: Gonzalo Seseos 37% de rechazo, Leonel un 30%, Luis Abinader un 21, Guillermo un 7%, lsmael Reyes, un 6%.

También se preguntó que, si las elecciones fueran el próximo domingo y se presentaran los siguientes partidos, por cuál votaría: El PRM, 50% PLD, 28%, Fuerza del Pueblo, 6%, PRSC, 0%, PRO, 1%, Frente Amplio, 0, Alianza País, 1, otros, 1%, no sabe no contesta, un 13%.

Un 81% de los entrevistados dijo estar totalmente seguro o seguro de que acudirá a votar en las elecciones del 5 de julio, mientras que un 9% dijo estar totalmente inseguro y un 3% inseguro.

En la encuesta realizada durante los días 24 y 25 de este mes, por la prestigiosa firma dominicana, certificada por la JCE para realizar encuestas en la presente campaña electoral, hizo 811 entrevistas presenciales en hogares, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error muestras de más o menos de 3.44%.

Un 80% estima que la situación nacional está muy mal o mal, mientras que un 1% dice verla muy bien, 17% bien, y un 2% dijo no saber.

En el caso de la situación personal un 59% dijo estar mal y muy mal, el 27% dijo estar bien y el 2% muy bien. Entre los principales problemas que afectan a los ciudadanos está en primer lugar el coronavirus, con un 53%, le siguen la inseguridad y la delincuencia, con 43%, luego la corrupción un 40%, el alto costo de la vida, 29. y sigue el desempleo con 28.

Seguridad de ir a votar. A los encuestados se les preguntó si durante la el estado de emergencia y cuarentena por el Coronavirus ha recibido alguna ayuda del gobierno, responden el 62% que no, y 38% que sí.

Un 48% está de acuerdo con que se levante el estado de Emergencia, pero un 4% está en desacuerdo.

Para ver encuesta completa hacer click aquí

