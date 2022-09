(VIDEO) Encuentran joven amordazado y muerto en la presa de Tavera en Santiago; habla la madre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Amordazado por el cuello, con un disparo en un brazo y un golpe en la espalda fue encontrado muerto el joven Brayan Rodríguez en la presa de Tavera en Santiago.

Su madre Olivia Gómez, residente en el sector Monte Adentro, Licey al Medio, explicó que Brayan salió a crear videos para la plataforma de Tiktok como comúnmente acostumbraba, pero que su preocupación creció al pasar cinco días sin saber de su paradero.

“El hijo mío salió dizque hacer Tiktok, tenía cinco días desaparecido, cuando yo veo que tiene cinco días desaparecido que no viene a la casa, él lo hacía frecuentemente pero estaba donde los amigos o donde la hija mía que es enfermera, y él se la pasaba metido allá, entonces en la noche la hija mía me llama y me dice, ‘mami me llamaron de Inacif, que hay un cadáver que puede ser el de nuestro familiar’, y cuando ella fue en la mañana efectivamente era él”, expresó.

La señora añadió que su hijo padecía enfermedades mentales y que tenía como costumbre vociferarle palabras inapropiadas a los clientes de un punto de ventas de sustancias ilícitas.

“El hijo mío se la pasaba metido en un punto de droga grandísimo ahí, voceándole insolencia a todos estos tígueres, yo tengo miedo que uno de ellos me limpie a mí para que yo no diga na’”, sostuvo.

La mujer resaltó que tanto la Policía Nacional como las autoridades de Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en la Regional Norte y la Fiscalía, ofrecen declaraciones diferentes.

“Él llegó a Sabana Iglesia hoy y en la noche lo mataron, es decir que fue de aquí que lo mandaron a matar porque él no conocía a nadie allá”, afirmó la madre.

Agregó su preocupación diciendo que teme por su vida, debido a que las personas que le quitaron la vida a su hijo también podrían atentar contra ella.

“Muy difícil, porque si es una gente de aquí y me quiere exterminar a mí para que yo no hable, estoy muy preocupada, claro que temo por mi vida”, concluyó.

