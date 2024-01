(VIDEO) Encuentran cartera de dominicana desaparecida en España cerca de un río

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mariel Reyes, hermana de Rosa Gabriela Reyes Chávez, una dominicana de 35 años que lleva un mes desaparecida en Pamplona, España, afirmó este lunes que encontraron la cartera de su pariente cerca de un río.

“Sí, la encontramos nosotros”, manifestó Mariel al ser preguntada sobre el tema.

Durante una entrevista telefónica para el programa “El Sol de la Mañana”, Mariel explicó que su hermana no tenía problemas con nadie y que la noche de sus desaparición, según la versión de la pareja, ella no llegó a su casa, pero llamó dos veces a su novio y luego el teléfono de ella no tenía señal.

“Según él, ella nunca llegó”, para luego indicar que son nativos de Puerto Plata y que su hermana emigró a España hace ocho años.

Mariela se expresó en eso términos luego de indicar que las autoridades no le han dado muchas informaciones para no entorpecer la investigación.

También, agregó que al novio de su hermana lo han investigado, así como a todos los que estaban con ella antes de su desaparición.

Desaparición

Rosa Gabriela que fue vista por última vez vistiendo un pantalón jeans y una camisa corta color naranja. Tiene dos tatuajes, uno en un brazo y otro en la pierna derecha.

La misma había salido de un bar, donde se encontraba compartiendo con unos compañeros.

La hermana de Gabriela indicó que la investigación sobre la desaparición ha sido definida como «secreto bajo sumario (o de sumario)», lo que significa que las diligencias de la misma se mantienen en secreto hasta la apertura del caso, de manera parcial o total, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.

Desde entonces, familiares y amigos se han manifestado en la calle con pancartas exigiendo más información sobre su paradero.