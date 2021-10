(VIDEO) Encargada de gestión comercial en SDE dice necesitan y merecen un alcalde como Manuel Jiménez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La encargada de gestión comercial de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Miguelina de Castro, manifestó que necesitan y merecen un alcalde como Manuel Jiménez, quien dijo tiene una gran visión de avance para ese municipio y se le debe dar la oportunidad de continuar desarrollando los proyectos que están ejecutando actualmente y también los que tienen en agenda.

“El alcalde Manuel Jiménez no está improvisando, todo forma parte de una planificación a corto, mediano y largo plazo, esta planificación involucra no solamente una de las área de Santo Domingo este, sino de todo el municipio, ¿por qué nos enfocamos solamente en el tema de la basura y no dedicamos un poco de tiempo a ver las cosas que hemos hecho”, expresó.

De Castro emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Jorge Moreno, en el programa Enfrentados, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

De igual forma, señaló que hoy en día se puede ver remozada en su totalidad la Plaza Duarte y están apoyando el remozamiento del Parque del Este, además de haber recuperado otros espacios como son los cementerios y los mercados de Los Mina y Almirante los cementerios.

“Hemos dedicado mucho tiempo a la parte más vulnerable que es la basura, para nadie es un secreto que Manuel se enfrentó a un monstruo de corrupción y tuvo que cesar con unos contratos que comprometían el municipio y todos sus ingresos, y realmente él tomó la iniciativa de que el Ayuntamiento que cobre los ingresos de los arbitrios, pero también que recoja la basura con sus propios equipos”, añadió.

Malecón SDE

La funcionaria manifestó sentirse feliz por el anuncio que realizó el presidente Luis Abinader el pasado lunes, en el que informó que se estará remozando el Malecón de Santo Domingo Este, una obra que se ejecutará con una inversión de 550 millones de pesos.

“Estamos felices porque Santo Domingo Este ya no va a ser un lugar en el mapa, va a ser un lugar donde todos vamos a poder disfrutar y lo merecemos realmente”, expresó.

También, anunció que próximamente estarán lanzando un proyecto denominado Eco Tours, que va a abarcar todos los puntos específicos que forman parte del cluster turístico de Santo Domingo Este.

“Esto abarca desde la Alcaldía, Mega Centro, el Cachón de la Rubia, Parque los Tres Ojos, Parque Nacional, las Cuevas del Edén y muchísimos lugares hermosos que están dentro del municipio de Santo Domingo Este”, agregó.

