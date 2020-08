(VIDEO) En su última semana al mando, Danilo inaugura moderna cárcel La Nueva Victoria

View this post on Instagram

El procurador de la República, Jean Alain Rodríguez (@jeanarodriguezs), dijo este lunes que el nuevo centro penitenciario La Nueva Victoria dará sus frutos para la transformación del país. “Quizás no son tan evidentes para la gran mayoría, pero sus frutos seguirán transformando nuestro país durante décadas”, destacó Rodríguez. Al tiempo que aseguró que el centro penitenciario La Nueva Victoria refleja el compromiso del Estado con el manejo integral de la seguridad y el desarrollo humano. #elnuevodiariord