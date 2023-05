(VIDEO) En su día, enfermeras destacan logro de dos mil nombramientos y aumento salarial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora nacional de Enfermería, Yolanda Saturria, destacó este viernes que se lograron nombrar unas dos mil enfermeras y que el Gobierno le aumentó un 30 % de sus salarios.

“Nosotros hemos podido nombrar unas dos mil y pico de enfermeras en esta gestión, que aún así no les voy a decir que no nos faltan enfermeras, pero no tanta como hacían anteriormente ”, manifestó.

Al ser alborada por la prensa previo a la eucaristía para celebrar el Día Internacional de Enfermería, Saturria afirmó que el salario de las enfermeras ha mejorado y explicó que a las que denunciaron que no han recibido su sueldo, se le tiene que investigar bien su caso, ya que según dijo, a todas se les han pagado.

“Tú sabes, nosotros como seres humanos siempre queremos más, pero vuelvo y le repito este Gobierno es el único gobierno, o sea, Luis Abinader Corona, que sin una huelga y sin nada aumentó un 30 % a todas las enfermeras y enfermeros de República Dominicana”, expresó al referirse a las demandas salariales de los gremialistas.

La directora nacional de Enfermería también destacó que algunas de estas profesionales fueron pensionadas con una cobertura de un 100 % y que a todos los gremios se le ofrecieron 10 pensiones especiales para que ellos mismo eligieron y tuvieran pensiones de hasta 80 mil pesos, aunque fuera un auxiliar con 33 mil pesos.

Más tarde, las enfermeras rindiendo homenaje a todo el personal que realiza una gran labor a favor de la humanidad, así como para rendir tributos a Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna, cuyo legado permanece hasta nuestros días, reflejada en la imagen de la lámpara encendida que ilumina nuestra vocación.

Durante su discurso, Saturria señaló que la enfermería es una profesión a través de la cual se pone en práctica la atención a pacientes, familia y comunidad, una fuerza para el cambio y eficiencia en el cuidado.

También, dijo que el papel de enfermería es primordial para sus deberes fundamentales que es promover la salud, prevenir la enfermedad y aliviar el dolor.

La actividad fue realizada en la Catedral Primada de América y estuvieron presentes distintas autoridades de la salud y personalidades e invitados especiales, así como directores de distintos hospitales del país y ministros de algunas instituciones estatales.

La misa fue oficiada por Monseñor José Amable Durán Tineo, arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo.

