(VIDEO) En su 53 Aniversario, el Feflas llaman optar por una UASD ética y estable

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente del Frente Estudiantil Flavio Suero (Feflas), Stalin Martínez, explicó que el momento que vive hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), es muy delicado, ya que hay grupos que buscan hacer sucumbir el modelo de universidad democrática, abierta y al servicio del pueblo, que existe en estos momentos.

Martínez indicó que una muestra de eso son los proyectos de leyes que atacan el marco normativo de la educación superior y la reducción continúa de la participación del presupuesto otorgado a la universidad dentro del financiamiento total a la educación superior, que ha pasado de recibir más del 80% de los recursos otorgados al sistema a menos del 50 %.

“No solo se trata del proyecto de reforma a la ley 139-01, que ya han atacado atacó abiertamente la participación e importancia de la universidad como ente esencial del sistema de educación superior, y que hoy pretende consolidarse, sino que han aparecido en escena proyectos como el marco de cualificación, mediante el cual, la universidad es relegada y excluida, mientras se ponen en prácticas medidas para financiar la demanda mediante el otorgamiento de becas nacionales no solo con el presupuesto asignado al sistema, sino con recursos de diversas fuentes orientados beneficiar la matriculación en universidades privadas”, explicó.

Destacó que a su entender, esto se trata de una guerra que por momentos se hace evidente pero que en lo cotidiano se desarrolla con acciones de bajo perfil pero sistemáticas, ya que en el pasado gobierno las medidas fueron constantes y más abiertas.

Dijo que hoy pareciera que hay un contexto diferente con la apertura de más Centros Regionales y la muestra de cercanía del actual presidente con la academia, pero de cuyas intenciones habrá que cerciorarse con la asignación presupuestaria que se le otorgue a la academia para hacer frente a estas nuevos espacios y para el desenvolvimiento cotidiano de la academia.

El dirigente del Feflas detalló que los diversos sectores de la vida universitaria no muestran claridad sobre el actual contexto, la guerra pasa desapercibida, mientras surgen en el escenario propuestas rectorales que prometen solucionar los problemas de la academia sin tener en cuenta esta situación, sin abordar un discurso claro sobre recuperar el terreno perdido frente a la sociedad, la cual ya no siente la UASD como suya, y no tiene claro como le afecta las medidas que se han venido implementando.

“La universidad hacia sus 500 años, necesita para vencer los retos que tiene por delante, mostrar su pertinencia, ponerse al servicio de la nación, asumir en su rol académico las discusión y el abordaje propositivo de los problemas que enfrenta la nación dominicana, que la sociedad sienta su voz, que las familias sientan ciertamente que en sus aulas su prole podrá formarse de forma que puedan insertarse en el mercado laboral, no sólo las familias de los sectores más desposeídos, también la llamada clase media, cada vez más incapaz de solventar los gastos de educación de sus hijos e hijas”, continuó diciendo.

Recomendó que a la universidad de 500 años, que debe imponer su presencia en la agenda de desarrollo de la República Dominicana, en el abordaje de los problemas que afectan la nación en el plano social, legal, de organización, de mejora de su eficiencia, en la formulación de políticas públicas, debe ponerse al servicio del desarrollo de la nación, y convertirse vital para el buen funcionamiento del gobierno, cualquiera que este sea.

La buena intención que ha mostrado el presente gobierno, debe ser consolidada con una actitud proactiva de la universidad, esta debe erigirse como el principal aliado del gobierno, no su empleada, ponerse al servicio del estado, no bajo la dirección del gobierno.

Por esta razón, Martínez aseguró, que el grupo que dirige apoya incondicionalmente al aspirante a Rector por la casa de altos estudios, doctor Jorge Asjana y a su equipo de Vicerrectores, al entender que tienen las mejores intenciones para la UASD.

Se recuerda que el Frente Estudiantil Flavio Suero (Feflas), nació en el contexto de la revolución de abril de 1965. Desde entonces militamos todos los días, y en todos los rincones del país, por una Educación Pública, Gratuita, Laica, Cogobernada y de Excelencia.

