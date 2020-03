(VIDEO) ¿En serio? Un fan le pide matrimonio a Kendall Jenner

Comparte esta noticia

Como si se tratara de un capítulo más del reality show “Las Kardashians”, la cadena estadounidense E Entertainment Televisión, transmitió el pasado jueves un momento donde un fanático le pidió matrimonio a Kendall Jenner, una de las modelos más influyentes y millonarias del mundo.

El admirador sorprendió a la empresaria en el parqueo de uno de sus negocios en West Hollywood, poniéndose de rodilla, le propuso matrimonio a la supermodelo, quien le respondió de manera muy simpática: “Ni siquiera sé tu nombre. Encantado de conocerte. Pareces muy agradable”.

Mientras la estrella de Keeping Up With the Kardashians lo rechazó, todos sonrieron después del momento sorpresa.

