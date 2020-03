(VIDEO) En segundo día toque de queda en Sánchez Ramírez apresan varias y personas y retienen vehículos

View this post on Instagram

La noche de este sábado la Policía Nacional(@policiard ) y militares de Sánchez Ramírez apresaron a varios ciudadanos durante el toque de queda establecido por el decreto presidencial 135-20, que establece toque de queda en todo el territorio nacional y prohíbe circulación de personas a partir de las de las 8:00 de la noche. Los operativos se realizaron en algunos sectores de la provincia. Según expresó el comandante de la Policía en Cotuí, coronel José Francisco de la Cruz Mercedes, los operativos dejaron como resultados la detención de 33 personas, 23 motocicletas y 4 vehículos. #ElNuevoDiarioRD