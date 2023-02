(VIDEO) En Santiago, hombre denuncia una cuñada le navajeó la cara y le hizo gran herida

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-Un hombre joven denunció que una cuñada de él, hermana de su esposa, le provocó una herida en el rostro y tuvieron que darle 20 puntos.

Se trata de Yairo Cabrera, quien explicó que se encontraba en la casa de una de sus cuñadas, cuando Emely de Jesús Gómez llegó y se involucró en una conversación que los demás tenían pautada, resultando alterada e intentado agredirlo físicamente.

Cabrera afirmó que la joven amenazó con cortarle la cara y que horas después se encontraron en la calle, donde la agresora estaba acompañada de su esposo para ejecutar la acción.

“Desde que ella me ve, hala un gillete (navaja de afeitar), y yo lo que hago que me le mando, porque es una mujer, yo no le quiero poner la mano”, añadió.

Dijo que el esposo de la agresora lo detuvo alegando que presuntamente la había golpeado. “Cuando estoy hablando con el marido la gente me agarra y ella llegó descuidadamente y me clavó un gillete ahí”, explicó la víctima, mostrando la extensa cicatriz que le llega desde la nariz hasta la barbilla.

El hecho ocurrió en Santiago Oeste y hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer, mientras el agredido se querelló en la Fiscalía local, en busca de justicia.-

