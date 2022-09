(VIDEO) En RD no existe el crimen organizado, asegura experto en seguridad y terrorismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sergio Victoria, experto en temas de seguridad y terrorismo, aseguró este martes que en República Dominicana no existe el crimen organizado y las acciones vandálicas que se verían en el territorio nacional no responde a más nada que un “raterismo que se nos ha ido de las manos”.

Cuestionó que supuestos expertos hablen de crimen organizado en el país, cuando deben saber que la delincuencia organizada son grandes estructuras de personas con capacidad de infiltrarse, incluso en entidades bancarias y que se compararían gran grandes organizaciones criminales como la mafia siciliana.

“Aquí esa estructura no la hay, porque no hay economía para sustentar eso ni tampoco están los bancos que esa gente usan, ni se hacen los secuestros express ni esas cosas que ellos hacen a gran escala que ponen peajes en calles, en barrio, o sea, aquí el crimen organizado no existe”, aseguró.

Victoria fue entrevistado por los comunicadores Vladimir Henríquez, Leonardo Suero y José Rafael Padilla, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

Dijo que para realizar una reforma a la Policía Nacional, se debe saber contra quienes se está peleando y en ese sentido sostuvo que parte de la gran amenaza para este país es el “pasolero o el motorista que te sale del barrio”.

“Aquí lo que hay es un raterismo que se nos ha ido de las manos, un muchacho en una pasola y que ya van comprando armas”, insistió.

También, señaló que anteriormente cuando un policía o un uniformado incautada un arma y la entregaba a su superior se le daba un incentivo económico, sin embargo, eso se habría eliminado y ello habría traído a que esas armas que se recogen en las calles no lleguen a las jefaturas.

