(VIDEO) ¿En qué mes nació Jesús?

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El profesor Carlos Filpo y el pastor Michel Agramonte comparten la teoría de que Jesús no nació en diciembre como se ha hecho creer a la humanidad a lo largo tiempo, exponiendo algunos análisis basados en la lectura de textos antiguos que según ellos confirman su versión.

“Realmente si Jesús nació en diciembre la Biblia entera se contradice, no es el mesías, si decimos que nació en diciembre se rompe la línea profética, y eso no puede ser posible”, expresó Agramonte.

“La verdad es que no, no nació en diciembre, porque si fuera diciembre sería invierno y dice que habían pastores y no podía haber pastores, porque al rebaño el invierno lo mataría, por ende, no nació en diciembre”, explicó Filpo.

Ambos expusieron sus planteamientos en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla y Azael Pimentel, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Agramonte, calificó como un desastre el calendario actual, asegurando que el calendario bíblico no tiene nada que ver con el civil, y se basa en que los emperadores lo modificaban a su conveniencia para poder cobrar los impuestos.

“Supuestamente estamos en el 2021,y vamos para el 2022, nada que ver, en el calendario bíblico estipula que estamos en el 5,782”, comunicó.

Por su parte, Carlos Filpo manifestó que hay un calendario que data desde los tiempos de Adán hasta la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto, y a partir de ahí nace uno nuevo llamado Nisán, que al comparar las fiestas establecidas en el con las que se celebran en la actualidad, no coinciden.

“Si usted escucha lo que le estoy diciendo y lo compara con Levítico capítulo 23, y usted lee las fiestas cuando dice en el primer mes ustedes celebrarán la fiesta, pero es el mes en que salieron de Egipto, eso me da a entender que el primer mes no es enero”, concluyó.

