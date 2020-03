(VIDEO) En plena cuarentena, ciudadanos se reúnen a beber y fumar hookah

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un video que circula en redes sociales este viernes muestra cómo un grupo de personas se amontonan dentro de un salón de belleza mientras consumen bebidas alcohólicas y fuman hookah, en franca violación de las medidas de seguridad que indicaron las autoridades ante el brote de coronavirus en el país.

Según se aprecia en las imágenes, al menos diez personas se encontraban en el lugar consumiendo cervezas y comiendo, mientras una de ellas filma la actividad con su teléfono celular.

Una de las mujeres, que no aparece en las imágenes, identifica el lugar del hecho como el negocio “De Karen Extensiones”.

Asimismo, se puede escuchar cómo todos los presentes expresan de forma coordinada que en el lugar no hay coronavirus.

“1, 2 y 3 aquí no hay coronavirus, gritan todos”, mientras que la persona que graba el video reitera “aquí no hay coronavirus, no hay, esto no es TBT, estamos en vivo”.

Igualmente, se ve cómo ninguno de los presentes tiene puesto guantes o mascarillas de protección para evitar el contagio.

El pasado martes el Gobierno dominicano dispuso la cancelación de todo tipo de actividades como las reuniones de grupo de personas en espacios pequeños, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19.

Este viernes el ministerio de Salud Pública informó que en el país hay registrados un total de 74 casos positivos de personas contagiadas con el coronavirus.

Además, indicaron que hay 301 personas en seguimiento, 78 aislados en domicilio, 49 aislados hospitalarios, 23 en espera de resultados, y muertos 2 a consecuencia del mortal virus del coronavirus.

