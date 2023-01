(VIDEO) En Los Alcarrizos reciben con emoción y esperanza la pronta apertura del teleférico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes de Los Alcarrizos hablan con una mezcla de emoción y esperanza ante la pronta inauguración del esperado teleférico en ese municipio.

Así se pudo constatar en un recorrido municipal donde las voces saltaron de alegría y entusiasmo, por los múltiples beneficios que producirá la obra. Según las autoridades, el teleférico será inaugurado en febrero.

Una de los más entuasiastas es la microempresaria Irene Solís: “Es una buena aportación para la zona, va haber más desenvolvimiento para nosotros. Claro que me voy a montar, estoy loca que lo hagan para montarme. Va haber más aportación de beneficios para todos los negocios de esta zona”.

Para el señor Domingo Taveras y la estudiante Jennifer, el medio de transporte será una bendición. Para él lo será porque se reducirán los tapones, el tránsito será más fluido y se ahorrará mucho tiempo y dinero. A ella le facilitará la movilización diaria. Ambos se ven transitando por cables, montados en la nueva senda del progreso, y no ocultan su ardiente alegría.

Otro que tampoco la oculta es el señor Vicente Bueno. Lo expresa sentado en su sillón de persona envejeciente. No lo dice por él sino por la mayoría que se va a beneficiar con la obra.

Este caballero alberga la esperanza de que el teleférico será “muy bueno” porque “el transporte será mejor y más rápido”, mejorando así la vida de los munícipes.

Doña María Virgen, una pequeña comerciante de la zona, dice que no se va a montar, pero muchos sí lo van hacer porque lo necesitan bastante. Para ella será emocionante ver rodar “el coco” por ahí, llevando en sus entrañas a cientos de pasajeros.

No piensa en ella sino en muchos otros. De forma jocosa dice esto: “Yo pienso que me divertiría viendo el coco ese corriendo, porque yo no me voy a montar; pero hay esperanza de las personas que van de Los Alcarrizos a la zona franca les sería un éxito, porque ese pedazo está feo para la foto”.

Ella cree que la obra no afectará ni perjudicará a su negocito de empanadas.

Para Luis Alberto, un joven que se la busca motoconchando, la obra “está super bien, super bien”.

