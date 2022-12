(VIDEO) En especial de END TV “Navidad Somos Todos”; Artistas aseguran espíritu navideño se siente entre dominicanos

Por Marolin Castillo y Lidia Pinales.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el programa “Navidad Somos Todos” de El Nuevo Diario TV por motivos de las festividades navideñas, varios artistas hablaron este jueves de lo que representan estas fechas para los dominicanos y cómo a pesar de las distintas situaciones que pueden aquejar el país, el espíritu navideño se siente entre los ciudadanos.

El merenguero Alfonso “Pochy” Vásquez Familia, aseguró que República Dominicana es una nación feliz y en esta ocasión, luego de pasar dos años con limitaciones por la pandemia del covid-19, podrán disfrutar de una verdadera Navidad.

“Esto que vemos, esta cristiandad nos da la esperanza de proyectarnos para el próximo año, nos crea expectativas, nos ayuda a planificar las metas del nuevo año, esto es lo bonito y por eso es que estas tradiciones las venimos recibiendo desde niño y las vamos a transmitir de generación en generación”, expresó Familia en el programa conducido por los comunicadores Paola Marte, Julio Samuel Sierra y María Jiménez.

Manifestó también, que a pesar de que una carrera musical significa un gran costo para los que se dedican a ello, en especial en esta fechas porque no pueden compartir tanto como quisieran con sus familias, si volviera a nacer le pediría a Dios que le dé la oportunidad de brindar alegría otra vez, porque esto es lo que representa su oficio para él.

“Cuando tú subes a una tarima y ves gente que te dice mira, mi esposa y yo nos casamos con el tema ‘La flaca’ y le pusimos Pochito a nuestro hijo, tú dices guau, todo eso te dice cómo tú, a través de la música, has llegado a tocar la emoción y has sido parte de la evolución de la persona”, expuso.

También, la diputada por Santo Domingo Este y merenguera Juliana Oneal señaló como Familia, que durante la pandemia la Navidad en todo el mundo se tornó diferente, sobre todo para los dominicanos que se caracterizan por esa “chispa” que le ponen a estas fiestas navideñas.

En ese sentido, manifestó que este año será distinto porque ya las personas pueden celebrar de manera normal, estar “más en las calles, salir, abrazar, compartir, la gente quiere reunirse”.

Oneal aseguró, que independientemente de cualquier situación que pueda estar ocurriendo en el país, el espíritu navideño se siente entre los dominicanos y en lo particular se siente muy contenta porque “he sentido ese abrazo de la gente, he ido a muchas actividades, realmente me siento muy feliz”.

En esa misma línea se manifestó el artista cristiano Argenis DDC (discípulo de Cristo), quién dijo que la Navidad es una de las mejores épocas para disfrutar con la familia y admitió que aunque tradicionalmente así lo ha venido haciendo, este año será muy especial.

Contó que tiene planeado disfrutar de estas festividades en especial, porque le gustan las tradiciones y añora los juegos pirotécnicos que son utilizados mucho en está época, principalmente en Año Nuevo.

El bachatero Kewdy De Los Santos, conocido artísticamente como “El Gato Malo” también estuvo en el programa y manifestó que a pesar de lo que representa para un artista la época navideña, con los tantos compromisos que se asumen, él ha decidido que el día 24 de diciembre, cuando se celebra la Nochebuena, la pasará con su familia.

Contó que pasada esa fecha retomará su calendario de actividades hasta fin de año, para llevar alegría y entretenimiento a sus seguidores.

El programa “Navidad Somos Todos” fue amenizado por la banda de música de Lolón Eventos, que estaba conformada por un ameno Santa Claus y sus encantadores ayudantes, los que a ritmo de villancicos pusieron a bailar a todos en el estudio de grabación.

Pero eso no se quedó ahí, todos los invitados y conductores del programa pudieron disfrutar de un delicioso almuerzo navideño preparado por la chef Solanlly Díaz, conocida cariñosamente como “Sol”, la que preparó en rico arroz navideño con una pechuga también deliciosa, envuelta en tocineta y una ensalada navideña con piña.

