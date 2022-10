(VIDEO) En condiciones críticas se encuentra hombre presuntamente herido por PN en Santiago 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- En situaciones críticas de salud, con dos cirugías realizadas y en cuidados intensivos, se encuentra un joven que resultó herido de un disparo presuntamente efectuado por agentes de la Policía Nacional, el pasado domingo en la comunidad de Buenos Aires en Santiago.

Se trata de Luis Carlos González Belliar, alias El Cabo, de 37 años de edad, cuya madre, María Belliar Domínguez, expresó: “Él está crítico, él está grave, él no está bien, lo tienen en cuidados intensivos, lo operaron de nuevo, tuvieron que reconstruirlo”.

La mujer precisó que su hijo es padre de tres niños, que se desempeñaba como mecánico y que los médicos indican un diagnóstico lento de recuperación.

También, que realizó la denuncia con el objetivo que se haga justicia, pero que desconoce si los responsables fueron apresados o no.

“Al jefe de la Policía, al general Then que se ponga las pilas, que ese señor (acusado de disparar) lo que está es como dueño por su casa, como que él no tiene familia, fue un padre de familia que él agredió, es mi hijo que está grave, por culpa de un sinvergüenza, a gente así no se le pone arma, es una pistolita de juego, porque está muy mal hecho lo que ellos hicieron”.

Sobre el caso

En un video que circula en las redes sociales se observa como “El cabo”, resultó herido con un arma de fuego, cuando intentaba ayudar a Perla Maciel Guzmán quien se encontraba al borde de caer de la camioneta de los agentes, cuando apresaban a un tal Joan Rodríguez.

El hecho ocurrió próximo a las 4:00 de la tarde, cuando presuntamente miembros de la Policía Nacional ordenaron la detención de Rodríguez, quien estaba trabajando y en compañía de un menor de tres años de edad y la citada dama.

Guzmán explicó que se tomó la decisión de subirse al vehículo de la uniformada resultando arrastrada y golpeada y los agentes dispararon a González Belliar, quien había ido a ofrecerle ayuda.

En cuanto a Joan Rodríguez, se informó que fue detenido por las autoridades.

Relacionado