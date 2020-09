(VIDEO) En 21 días el Gobierno ha cumplido con el 40 % de la meta de dos millones de afiliados en SeNaSa

View this post on Instagram

En la mañana de este domingo inició la primera Jornada de Afiliación al Régimen Subsidiado, como parte de la afiliación masiva de dos millones de personas a este régimen. La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña (@raquelpenavice), el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (@arssenasard), Santiago Hazim y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza (@jose_paliza), en el Club Los Billeteros, de Los Minas, Santo Domingo este. #ElNuevoDiarioRD