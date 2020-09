(VIDEO) Empresario denuncia podría perder vivienda tras banco exigir pago deuda por más de RD$4 millones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Circula en redes sociales un video en el que un empresario de transporte turístico denuncia que una entidad bancaria le exige el pago completo de un préstamo de más de cuatro millones de pesos, sin poder cumplir con sus compromisos por la pandemia.

Julio César Martínez manifestó que podría perder su vivienda y tres minibuses, tras una institución financiera exigirle, mediante notificación de alguacil enviada el pasado 14 de este mes, que realice el citado pago en 15 días.

El empresario, quien indicó a El Nuevo Diario que tras la situación generada por el coronavirus pasó a dedicarse a transportar huevos, agregó que siempre ha cumplido con el pago del préstamo, del cual paga un millón de pesos anualmente.

Sin embargo, dijo que desde febrero de este año su economía se ha visto lacerada. “Mi producción cayó a cero. Yo duré 40 días sentado mirando el techo, desconcertado pensando que iba a hacer. En mayo me puse a bregar con huevos y están peor”, manifestó Martínez, quien es casado (su esposa está embarazada) y padre de un niño tres años.

Martínez añadió que en julio intentó concretizar una negociación con la institución, quien ofreció un préstamo hipotecario con una tasa del 18%, a la vez que el mismo impedía que vendiera por separado los vehículos.

Dijo que tras no lograr concretizar la negociación y no obtener respuesta ante su propuesta de que solo recibieran uno de los minibuses, el banco no volvió a contactarlo hasta este mes, cuando recibió la notificación.

Tras realizar su denuncia, la cual fue difundida por redes sociales y medios de comunicación, Martínez manifestó a este medio que en las próximas horas sostendría un encuentro virtual con ejecutivos del banco, a los fines de buscar una solución a su situación.

“El abogado del banco me llamó consternado porque él no sabía que esa era mi situación y nos vamos a reunir virtualmente en las próximas horas, y ya veremos lo que ellos me ofrecen”, indicó, al tiempo que sostuvo que no busca que su deuda sea eliminada, sino facilidades para poder saldarla, teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia.