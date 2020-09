(VIDEO) Empresario Camilo Then: En Manzanillo tenemos una fortuna que otros no ven  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El empresario artístico Camilo Then sostuvo este lunes que el municipio Manzanillo, ubicado en la provincia Montecristi, tiene una fortuna que muchos no ven o desconocen, al tiempo de indicar que su pueblo sabe lo que quiere y conoce lo que necesita para su crecimiento económico.

“Tres de los últimos presidentes han realizado un viaje a Manzanillo con buenas intenciones y hasta el momento no hemos visto iniciarse o concluirse ningún proceso o bienestar para nosotros”, aseveró Then.

El productor de espectáculos emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, Euclides Marmolejos y Ely Encarnación en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Then indicó también que Manzanillo tiene condiciones de seguridad para las personas, energía eléctrica las 24 horas y además, posee oficinas del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, con lo cual hace alusión a su desarrollo comunitario.

“Me preocupa mucho que esta visita del presidente Luis Abinader, aunque no conozco su protocolo inicial, no haya incluido a la comunidad y que no se le haya presentado una propuesta a la comunidad”, aseguró.

Then manifestó que su pueblo se siente honrado, halagado y orgulloso de la visita realizada por el presidente Abinader, lo cual -asegura- lo coloca en los ojos del mundo.

El empresario dijo, además, que existe una preocupación en torno al desarrollo que se perfila para el municipio, indicando que los residentes de la localidad quieren ser parte de él.

“Nosotros proponemos que el Gobierno convierta uno de los centros escolares existentes en Manzanillo en un politécnico, que permita desarrollar cinco o seis carreras técnicas que se puedan desarrollar de forma posterior”, indicó.