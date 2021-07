(VIDEO) Empresaria Claudia Daly aconseja a las mujeres no acobardarse ante situaciones difíciles de la vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora en odontología Claudia Daly, presidenta de la Asociación de Empresarios Bávaro – Punta Cana, aconsejó a las mujeres no acobardarse ante las situaciones difíciles que les pone la vida y siempre ir hacia adelante en busca de sus sueños, asegurando que con el trabajo y el esfuerzo todo lo que se propongan lo podrán lograr.

“Por ejemplo, yo fui a Bávaro siendo divorciada con un niño de cuatro meses, era difícil y fue difícil, pero eso no me detuvo a seguir hacia adelante y cumplir con mi propósito. Luchen por lo que quieren, no hay imposibles si tú lo decides, parece un cliché pero es así”, expresó.

Daly emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y José Díaz, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 31:39).

En tal sentido, la empresaria señaló que en la vida siempre se presentarán “mil cosas que significarán obstáculos” en la vida de las personas y consideró que con el trabajo y la determinación siempre se podrán superar para obtener lo que se desea.

“Aprender de los golpes y sonreír. Tú puedes tener el golpe más grande, pero si tú sonríes es como que cambia el chip”, añadió.

Inicios

Al referirse a sus comienzos en la zona de turística de Bávaro, comentó que cuando estaba en sus 20 se fue a ejercer la odontología a dicho municipio “en momentos muy difíciles, donde el pueblo no tenía calle y prácticamente nada”, aunque más adelante, según expresó, pudo ejercer su profesión e incursionar en otras áreas de negocios.

“Yo llegué sola con un niño de cuatro meses, era una locura ir a Bávaro en ese tiempo, no había mucha gente, pero poco a poco me fui formando restaurando la boca a turistas, a locales y no me puedo quejar, me fue muy bien”, recordó.

Reconoció que pasó “mucha lucha” durante los primeros años y sus padres incluso se opusieron a su idea de que se marchara sola a buscar oportunidades en otro lugar, sin embargo, aseguró que haber empezado desde cero ha sido su mayor logro y felicidad.

Proyectos personales

Al ser preguntada sobre cómo le surgió la idea de abrir el Colegio Bilingüe Bávaro School, Daly indicó que el centro de estudios surgió con mucho esfuerzo hace 11 años por el deseo de cubrir una necesidad que tenía la población de la zona en esos momentos.

“Nuestro colegio está acreditado, no lo digo yo, lo dice la población, es el número uno de la zona de Bávaro. Es un colegio muy amplio, tiene una calidad excelente, contamos con la certificación internacional Cognia y vamos por más”, resaltó.

Tras ser preguntada sobre cómo la pandemia ha afectado la actividad comercial a la que se dedica, respondió que al igual que muchos empresarios la crisis sanitaria la afectó porque varios de los comercios que estaban establecidos en la plaza El Tronco, de la que es propietaria, tuvieron que cerrar.

“La pandemia nos ha afectado a todos, pero tú eliges si quieres quedarte quejándote o si continúas luchando por lo que tú quieres. El que está vivo tiene que luchar por sobrevivir, entonces no me detengo.”, resaltó.

Insistió en que las personas “no se deben cansar, deben luchar por sus sueños y divertirse en el camino, viendo los obstáculos como algo que tienen que saltar porque el que está vivo siempre va a encontrar esos problemas”.

Rol de presidenta

Daly indicó que ser nombrada como presidenta de la Asociación de Empresarios ha significado un gran reto debido a que “en algunos aspectos el pueblo de Bávaro se ha quedado rezagado”, asegurando que actualmente se encuentran trabajando por el desarrollo interno del municipio”.

“Hay muchas cosas que desarrollar, en muchos sentidos Bávaro que ha quedado rezagado en algunas cosas, por ejemplo algunas calles, se ha priorizado algunas cosas como la hotelería, pero internamente el pueblo necesita más desarrollo”, puntualizó.

Tras ser preguntada sobre la disyuntiva que ha creado el tema de la construcción del aeropuerto internacional en Bávaro, Daly señaló que llegó al pueblo turístico cuando solo había nueve hoteles en la zona y ese tipo de proyectos fueron aumentando y ayudando al desarrollo de la comunidad.

En ese sentido, sostuvo que la población de la zona turística no se puede negar al desarrollo “porque de hacerlo no estuviéramos donde estamos ahora y si ese aeropuerto nuevo es un desarrollo pues ¿por qué no apoyarlo?, esa es mi lógica”.

Familia

En otro orden, al ser preguntada sobre cómo divide los distintos roles que tiene en su vida, dijo que es algo muy difícil siendo esposa y madre de 4 hijos, y al mismo tiempo, resaltó que su familia es como la zapata que la ayuda a no derrumbarse.

Relacionado