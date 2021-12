(VIDEO) Empresa pide a SCJ rectificar presunta sentencia “injusta” que beneficia con RD$5 millones a Eddy Rafael Santana Zorrilla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ramón Cabrera, propietario de Moderca Rent a Car, solicitó el miércoles a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que rectifique una presunta sentencia “injusta” en su contra sobre un accidente de tránsito ocurrido en el 2016 que beneficia con cinco millones de pesos a Eddy Rafael Santana Zorrilla.

“Hago el llamado para que la Suprema Corte de Justicia rectifique esa sentencia, porque estamos siendo perseguidos, no tenemos sosiego”, manifestó al referirse que tiene su empresa cerrada porque le quieren incautar sus vehículos.

Durante una entrevista en la redacción de El Nuevo Diario, Cabrera explicó que uno de sus vehículos, marca Ford Explorer año 2016, que fue rentado bajo un contrato de alquiler a la Junta Central Electoral durante la presidencia de Roberto Rosario, tuvo un accidente de tránsito el 23 de abril del 2016 con una yipeta marca Lexus, que entonces carecía de placa y matrícula, porque era un vehículo exonerado del exdiputado por Barahona, Aquiles Leonel Ledesma Alcántara.

En ese sentido, sostuvo que en ese entonces las partes envueltas en el accidente conciliaron un acuerdo en el que las compañías de seguros pagaran los daños de los vehículos, pero inexplicablemente, en el 2019 Eddy Rafael Santana Zorrilla intentó una demanda a su favor, alegando que él era el propietario del vehículo exonerado.

Ramón Cabrera agregó que en la primera sentencia, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dio ganancia de causa a Moderca Rent A Car porque Santana Zorrilla no “tenía nada que ver en el caso, porque no era el dueño del vehículo ni del seguro ni estaba manejando”, pero que en la segunda instancia al demandante sí le dieron ganancia de causa, alegando que Moderca no depositó a tiempo los documentos requeridos, algo que asegura Cabrera, no fue así, ya que sus documentos tienen sellos con las fechas que lo validan.

En reiteradas ocasiones, Ramón Cabrera manifestó temer por su vida, porque está recibiendo amenazas.

