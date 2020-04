(VIDEO) Empleado denuncia supuestos atropellos por parte de empresa Bepensa Dominicana

View this post on Instagram

Bepensa Dominicana | Circula en redes sociales este jueves un video de un empleado de Bepensa Dominicana (Coca- Cola) quien denuncia supuestos atropellos y maltratos cometidos por la administración de la empresa. Lucas Henríquez Paredes, quien dijo ser supervisor de producción de la empresa desde hace 12 años, indicó que la misma “nos quitó las bonificaciones (anuales) que están contempladas en el Código Laboral de la República Dominicana”. Henríquez sostuvo que “sabemos que en este 2020 tenemos una pandemia, el COVID-19, pero reclamamos el cierre fiscal del 2019, que terminó en diciembre”. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD