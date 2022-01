(VIDEO) Empleado del DPS en Salcedo habría agredido al director por cancelar dos compañeros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SALCEDO, HERMANAS MIRABAL. – El director provincial de Salud en Hermanas Mirabal, Francisco Eligio Duarte Canaán, denunció este sábado que fue agredido por un empleado de esa entidad, por la supuesta desvinculación de dos de sus compañeros.

Pese a que la agresión supuestamente se produjo por esas desvinculaciones, en un video donde el galeno muestra el momento en que se registró la agresión, se escucha decir que el inconveniente se produjo luego de que le dijera que saliera del DPS para que dejara un supuesto desorden que estaba realizando.

“Ahí es que yo vengo de allá para acá y le digo que salga, pero el tiguere se amotina”, dijo mientras veía la acción a través de la cámara de seguridad.

“Entonces aquí ustedes van a ver cuando él me tira. Miralo ahí. Después va y coge un cono de los grandes y me tira. A él lo agarran, pero el tiguere no coge corte”, agregó Duarte Canaán.

El presunto agresor fue identificado como Francisco Gonzales, quien supuestamente lleva 22 años trabajando en esa dirección provincial de Salud.

