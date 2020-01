(VIDEO) Empleado de Salud Pública pide excusas por transportar valla del PLD en vehículo de la institución

View this post on Instagram

en vehículo de la institución EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Un empleado del Ministerio de Salud Pública(@saludpublicard ), quien fue captado ayer mientras transportaba en un vehículo de esa dependencia una valla de un candidato del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Bonao, aclaró que cargó dicho afiche político para cumplir con un favor que le solicitaron. A través de un video enviado a nuestra redacción, Eddy Alberto Reyes López, quien se identificó como empleado de Salud Pública en la provincia Monseñor Nouel, explicó que la valla no pertenece a la doctora Rita Desangles, directora provincial de ese Ministerio, ni al aspirante a alcalde por esa demarcación Cheo Paulino, sino que es de la candidata a regidora de ese municipio. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord