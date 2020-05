(VIDEO) Empleado de Bepensa Dominicana denuncia no le han pagado los bonos correspondientes al año pasado

View this post on Instagram

Un empleado de la empresa Bepensa Dominicana (Coca Cola), denunció este martes que la empresa no le ha pagado al personal las bonificaciones correspondientes al 2019 y otras reivindicaciones. Yeser Mordan, sostuvo que el pago de los bonos estaba previsto para la primera semana de abril del presente año y que hasta el momento la empresa ha dado ninguna explicación a los más de 2000 empleados que allí laboran. Asimismo, dijo que él y otros empleados pidieron a la empresa una flexibilidad de horario en la planta principal, alegando que algunos están laborando hasta 16 horas sin receso. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #elnuevodiariord