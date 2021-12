(VIDEO) Emplazan a Yeni Berenice responder a “otros casos de corrupción” como lo haría con el PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Glenn Davis Felipe emplazó este martes a la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a dar una respuesta a “otros casos de corrupción” como respondería efusivamente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), indicando que en ningún momento esa organización política ha cuestionado el tema de que se investigue, sino que se mencione el nombre del expresidente Danilo Medina en un presunto caso de corrupción.

“¿Cual es la realidad de otros casos que han salido a relucir a la luz pública?, necesitamos que de esa misma manera que ella le responde, tan efusivamente, al PLD, que salga con ese pecho parado a responder sobre estos casos también”, expresó.

El periodista se expresó así refiriéndose a lo dicho por Reynoso ayer lunes, sobre que el Ministerio Público “no entra en discusiones políticas”, tras ser preguntada sobre unas declaraciones emitidas por el PLD, que catalogó de “tendenciosa e irresponsable” la mención del expresidente de la República, Danilo Medina, en el expediente del caso Antipulpo.

Glenn Davis emitió sus declaraciones durante su participación en el programa “El Nuevo Diario AM”, el cual conduce junto a Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM.

(emitió sus comentarios a partir del minuto 20:11).

En tal sentido, dijo que si se va a combatir la corrupción seriamente también se debe dar respuesta a varios casos que son conocidos en la actualidad, como en el que se encuentra supuestamente involucrado Adán Peguero, el suspendido director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom).

También, consideró que el PLD está de acuerdo con que se investigue a quien sea necesario, y de quien se demuestre que realmente cometió un error en el manejo de los fondos públicos.

“De manera particular tengo que reiterar que yo no me opongo a nada de eso y estoy de acuerdo con que la corrupción se combata, pero que se combata seriamente, aquí no se está cuestionando el tema de que se investigue”, reiteró.

