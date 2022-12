Empadronadores del X censo exigen pago y amezan con protestar en sostén y sin camisetas

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Decenas de empadronadores del X Censo Nacional de Población y Vivienda se aglomeraron este jueves frente a la Gobernación de Santiago exigiendo el pago de los trabajos realizados.

Juan Ramón Gómez, anunció la convocatoria masiva de todos los miembros.

“Nosotros exigimos que nos paguen y si no, aquí se estará convocando un grupo masivo en donde las mujeres estarán en brasieles y los hombres sin camisilla a ver qué nos responden a nosotros. Queremos que nos paguen antes que ellos se vayan de vacaciones”, expresó.

De acuerdo a sus declaraciones, supuestamente les informaron que efectuarán el pago en un plazo próximo a los tres meses, pero estos consideran inapropiado el tiempo a esperar.

De su lado, Donata Acevedo, dijo sentirse disgustada ya que a algunos de los empadronadores han recibido el dinero, mientras que otros no.

En su intervención, la joven agregó que en su caso, ni los recursos de los viáticos recibió completo.

También, el señor Robinson, quien formó parte del equipo de soporte técnico, denunció que durante la gestión tuvo que desempeñar sus funciones con herramientas personales, ya que las autoridades correspondientes no les facilitaron ni el internet para el desarrollo efectivo del mismo.

Puntualizó, que al momento de la contratación les aseguraron que los viáticos se entregarían cada tres días, y que nunca se les informó que tardarían tres meses para pagar por el servicio ofrecido.

Finalmente, Andy Feliz Almonte, culpó al presidente de la República Luis Abinader, de no haberse realizado el manejo de la forma correcta, ya que a su entender debió controlar el proceso y no la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

