(VIDEO) ¡Emergencia en las pasarelas!; Leandro Mendoza, un médico con grandes habilidades en el modelaje

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Leandro Mendoza, es un joven paramédico y enfermero dominicano que decidió expandir sus horizontes profesionales, mostrando las grandes habilidades que posee dentro del modelaje, mismas que han cautivado la mirada de muchos en las pasarelas.

Con múltiples facetas por explorar y con un discurso motivador a los más jóvenes, Mendoza quien en estos momentos cursa el quinto año de la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), habló de la importancia de no cerrarse a nuevas oportunidad y cómo es posible combinar disciplinar profesionales tan distintas en un mundo tan complejo.

En una entrevista realizada por Elmer Feliz en el programa “Novedades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, expuso que la clave de todo el aprender a administrar el tiempo, argumentando que tener su vida organizada es lo que lo ha llevado a mantenerse dentro de ambos mundo y obtener grande logros.

Por recomendación de amigos entró al mundo del modelaje y sin querer se fue empapando de todo lo que lo rodea, para convertirse el día de hoy en la firma de la agencia Perkins Model y posteriormente en la imagen principal de una compañía que confecciona Jeans.

“Mi experiencia en el modelaje empezó de la manera menos esperada, yo pertenezco a una agencia de modelaje conocida como Perkins Model. Yo estaba cortándome el pelo una vez y el peluquero me dijo:¡oye, pero tu tienes el perfil de modelo!, y otra persona que sí es modelo me recomendó seguir la página de la agencia, comencé a seguirle en Instagram, luego le envié unas fotos y ellos me dijeron que si podía visitarlos”, expresó.

Sostuvo que modelar es tómbola donde no muchos corren con la suerte de poder proyectarse en pasarela internacionales; sin embargo, indicó que la suerte hay que acompañarla de preparación constante y mucho sacrificio, debido a que estas últimas son las que hacen que los sueños se realicen y evolucionen.

En ese sentido, exhortó a la juventud amante de la moda aprovechar cada oportunidad que les permita escalar un peldaño más dentro del modelaje nacional, debido a que desde su punto de vista, aunque esta no es muy bien pagada, sirve de proyección, preparación e impulso a los grandes escenarios.

“Es muy bueno ver jóvenes que estaban en una situación precaria, provenientes de familias de escasos recursos y hoy en día le están sacando mucho provecho al modelaje, eso a mí me llena de mucho orgullo”, comunicó.

Asimismo, motivó a la población joven a perseguir a toda costa y luchas por los sueños propuestos, enfatizando que arriesgarse y no limitarse a experimentar nuevas facetas puede dar apertura a realización de grande objetivo que pueden ser propuestos durante el trayecto de su transitar por la vida.

“Yo no me veía en el modelaje para nada y varias personas e lo habían dicho y yo no los escuchaba, yo era muy tímido, siempre tenía un temor de que los demás me vieran, pero decidí correr el riesgo y aquí estoy, no soy el modelo más reconocido, pero estoy estoy en la tómbola y mañana puedo sacarle provecho a eso”, externó.

