(VIDEO) Emergencia del Darío Contreras luce muy activa en primer día del 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La emergencia del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras luce muy activa la mañana de este lunes, primer día del 2024, donde ha sido traslada una considerable cantidad de personas, las cuales presentan diferentes traumas en su mayoría por accidentes de tránsito.

En un lapso de 40 minutos en el lugar, un equipo de El Nuevo Diario pudo observar la llegada de alrededor de 20 pacientes al citado centro ubicado en Santo Domingo Este.

Algunos de estos llegaban en ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, mientras que otros lo hacían en vehículos particulares, incluyendo motocicletas.

Eran notable las heridas de varios de los accidentados, en su mayoría de género masculino.

Este medio intentó conversar con familiares de los lesionados, pero todos se rehusaron a hacerlo.

El centro de salud tampoco suele emitir declaraciones al respecto, debido a que esto es tarea del Centro de Operaciones del Emergencias (COE).

El pasado 25 de diciembre el Darío Contreras atendió a 250 pacientes, siendo el 72% de estos accidentados de motocicletas, según informó el doctor César Roque, director del centro hospitalario.

“Los papás no se empoderaron para no dejar salir a los muchachos a las once de la noche. Yo no entiendo por qué la emergencia debe estar saturada después de las once, cuando debería estar muerta”, se cuestionó Roque durante una entrevista concedida a El Nuevo Diario .