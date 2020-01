(VIDEO) Embajadora EE.UU saluda decisión presidente SCJ priorizar independencia judicial

View this post on Instagram

Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Robin Berstein, felicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, por su posición externada en el día de hoy de que la independencia de la justicia es una de sus prioridades. Berstein se expresó en esos términos tras asistir a la celebración del Día del Poder Judicial, efectuado en la SCJ. #elnuevodiariord