(VIDEO) Embajador Juan Bolívar Díaz rehúsa hablar sobre eliminación de visa para viajar a España

EL NUEVO DIARIO, ESPAÑA. – El embajador de la República Dominicana en España, Juan Bolívar Díaz, rehusó este lunes hablar de los preparativos para la eliminación del visado de los quisqueyanos para viajar a la madre patria.

Durante una entrevista exclusiva con El Nuevo Diario, el representante del Gobierno dominicano en España, precisó que además de que es anti diplomático, a los españoles “no les cae bien” que se trate el tema en público.

“Mira, yo francamente no quiero hablar del tema, porque no parece diplomático y sé que no les cae bien, por lo menos a los españoles, que tratemos el tema en público”, respondió Juan Bolívar Díaz a la comunicadora Julia Muñiz Suberví.

Sin embargo, Díaz agregó que el tema está bajo “conversaciones diplomáticas” con las autoridades españolas y se debe mantener en ese esquema, aunque sí confirmó que el proyecto fue planteado hace unos meses y “no puedo entrar en detalles”.

Trabajo con jóvenes dominicanos en España

El embajador manifestó que la sede diplomática está trabajando en el rescate de jóvenes dominicanos que se han constituido en bandas territoriales, de parques y otros, llegando al punto de matarse entre ellos.

Dijo que desde la embajada se ha diseñado un plan de intervención de los barrios españoles, donde operan estos grupos de dominicanos en ese país a los fines de rescatarlos del referido flagelo.

Apuntó que se están realizando actividades deportivas, artísticas y culturales, además de que a partir de este mes de enero habrá un equipo de profesionales de diversas ramas que les dará asistencia y de paso ayudarlos a reinsertarse en la sociedad.

Expectativas de Fitur 2023

Juan Bolívar Díaz, dijo esperar que la República Dominicana continúe ampliando su desarrollo turístico con el desarrollo de la Feria Internacional del Turismo (Fitur 2023).

Concluyó diciendo que la resistencia de los inversionistas, no solo españoles, sino de todo el continente europeo, ha ido creciendo hacia la República Dominicana.

La conversación de El Nuevo Diario con el embajador de República Dominicana, se enmarca en la cobertura especial que da este medio a las incidencias de la Feria Internacional del Turismo 2023 en su edición número 43.

