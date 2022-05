(VIDEO) Ely Encarnación asegura PN debe agotar investigación antes de emitir informaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Ely Encarnación manifestó que la Policía Nacional tiene que aprender a agotar el debido proceso de investigación antes de emitir informaciones inconclusas a la ciudanía, debido a que no es bueno que las autoridades estén cambiando la versión de los hechos, porque eso resta credibilidad a la institución.

“Lo primero que debe aprender la Policía es no dar una declaración sin tener los datos, porque las versiones no se pueden estar cambiando constantemente, si algo yo admiro de la Policía en Estados Unidos es que lo primero que dicen es: estamos investigando y hasta no tener algo claro no emiten declaraciones”, expresó.

Junto a Aneudy Ramírez y José Díaz en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Encarnación puntualizó que es importante que las autoridades den informaciones precisas para que la población pueda confiar en ellos.

Sostuvo que debido a las diferentes versiones ofrecidas entrono a la muerte brutal de David de los Santos, la imagen de la Policía está por lacerada la y en el piso.

“Era más fácil decir cuando tengamos toda las información, estamos investigando, cuando tengamos algo que realmente se pueda compartir, pues compartirlo con la ciudadanía”, comunicó.

En ese aspecto, lamentó que pasen este tipo de sucesos, porque la Policía es el órgano que está llamado a velar por el bienestar de los ciudadanos; por lo que reiteró el llamado a un “reingeniería social” y así tener una nueva Policía Nacional.

