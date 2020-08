VIDEO: Eloy Jiménez y otros latinos de White Sox conectan 4 HR seguidos

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Los White Sox hicieron historia el domingo en el último de la serie contra los Cardenales al conectar jonrones en cuatro turnos seguidos durante el quinto inning del juego en el Guaranteed Rate Field.

Los Medias Blancas ganaron el encuentro al final 7-2 sobre los Cardenales.

El dominicano Eloy Jiménez coronó la exhibición de poder, asegurando la primera racha de cuatro turnos dando bambinazos para los White Sox desde el 14 de agosto del 2008 contra los Reales, cuando Jim Thome, Paul Konerko, el cubano Alexei Ramírez y Juan Uribe se repartieron el honor, según datos de MLB.com.

Se trata de la décima ocasión en la que sucede tal cosa en la historia de las Grandes Ligas.

4 IN A ROW! The White Sox tied the major-league record (10th time) by hitting four consecutive homers in the fifth inning. pic.twitter.com/4vtAjwiXQ7

— Chicago White Sox (@whitesox) August 16, 2020