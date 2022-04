VIDEO: Eloy Jiménez perdería de 6 a 8 semanas por un tirón

EL NUEVO DIARIO, MINNEAPOLIS – Los Medias Blancas anunciaron el domingo que estaban por colocar al patrullero dominicano, Eloy Jiménez, en la lista de lesionados debido a un tirón en la corva derecha.

Jiménez tuvo que ser sacado del terreno en un carrito en la parte alta del segundo inning tras quejarse de un dolor en la corva derecha luego de ser puesto fuera en la primera base mediante un roletazo flojo en el partido del sábado frente a los Mellizos, que los Medias Blancas perdieron por 9-2 en Target Field.

“Eloy se someterá a más exámenes de parte de los médicos de los Medias Blancas en Rush University System for Health y posteriormente se establecerá un plan de tratamiento. El club espera dar una actualización previo al juego del martes. Preliminarmente, se estima que Eloy se perderá aproximadamente de 6 a 8 semanas”.

Eloy Jiménez exited today’s game after suffering a leg injury while running through first base. pic.twitter.com/i8Vfmt1eZk

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 23, 2022