VÍDEO: Eloy Jiménez conecta HR 13 y White Sox se aferran a la cima

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO — El dominicano Eloy Jiménez pegó su cuadrangular 13, el cubano Yoán Moncada aportó tres hits y los Medias Blancas de Chicago vencieron el domingo 5-2 a los Tigres de Detroit para sumar su cuarta victoria consecutiva.

Chicago, líder de la División Central de la Liga Americana, se alistó para una crucial serie frente a Minnesota con su noveno triunfo en fila sobre Detroit. Los Mellizos, segundos en la división, visitan a los Medias Blancas el lunes para el primer duelo de una serie de cuatro compromisos.

Una nota de AP indica que Jiménez pegó par de imparables y produjo dos carreras por los Medias Blancas, que han ganado ocho de sus últimos nueve partidos en total. El cubano José Abreu empujó carrera con un sencillo para liderar las Grandes Ligas con 48 carreras impulsadas.

.@Lamantha21 makes it six games in a row with an extra-base hit! pic.twitter.com/s1cJA1bPRu

— Chicago White Sox (@whitesox) September 13, 2020