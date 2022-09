(VIDEO) Elías Cornelio opina “no todo debería ser politizando en RD”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Supuestas versiones habrían afirmado que en los primeros años de funcionamiento, laborar en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) era muy difícil, debido a los requisitos con los que debían cumplir los postulantes a algunas de sus vacantes por la naturaleza de la institución; sin embargo, estas exigencias con los años fueron menguando y con ella la calidad de las atenciones.

Así lo afirmó el comunicador Elías Cornelio, al hacer conciencia de que no todo debería ser politizado en la República Dominicana y al mismo tiempo, hacerse eco del supuesto testimonio de veteranos empleados del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, quienes habrían denunciado la falta de preparación de los colaboradores de nuevo ingreso.

“Lo que me decía esa personas es que están penetrando un sinnúmero de personas que no tienen las capacidades para los puestos en los que están entrando en Inapi, eso me decía una persona que está trabajando allá, que tiene seis o siete años trabajando allá”, emitió.

Junto a Edhoarda y Nady Andújar en el programa “Politizando”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el comunicador narró que “la primera persona que dirigió Inaipi, cuando fue creada, fue una persona que no tenía nada que ver con política y lo que te pedían para tú poder laborar ahí era mucho por la naturaleza de la institución”.

“No todo se puede politizar, pero tampoco puede ser que en seis años operando, nunca hay pasado nada en Inaipi, duró un año cerrado de estos dos años y ha operado dos o cuatro meses y ya tenemos un niño muerto lamentablemente, lo que no debió haber pasado y menos en condiciones como estas, es decir, fue un niño que le dio tiempo de meterse en un tanque de agua y que nadie se dio cuenta”, opinó.

