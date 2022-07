(VIDEO) Elías Báez cree oposición teme Ley Extinción de Dominio persiga bienes que no pueden justificar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, aseguró que los miembros de la oposición que se niegan a la aprobación del proyecto de ley sobre extinción de dominio, temen que sean perseguidos los bienes que obtuvieron del erario o que no pueden justificar.

El legislador argumentó que todo funcionario que se manifiesta en contra de que el país haga frente a la corrupción y el robo, debe ser cuestionado, tras enfatizar que la extinción de dominio es una herramienta que solo busca enfrentar asuntos criminales.

“Si ellos no tienen nada que temer, por qué tienen que oponerse. Yo vi hoy al vocero de la Fuerza del Pueblo diciendo que ellos no van a votar por esa ley, pero ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? Si usted no tiene nada que temer por qué usted no quiere votar por la ley”, cuestionó.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Báez puntualizó que el pueblo dominicano está a favor de la pieza legislativa, porque entiende que hace falta un mecanismo rápido y eficaz, para incautar bienes obtenidos a través del robo de dinero público o actividades criminales.

Báez de Los Santos, habló en calidad de vicepresidente de la comisión bicameral que analiza el proyecto, al asegurar que en el texto de la iniciativa, los legisladores se preocuparon porque todos los derechos fundamentales dentro del debido proceso de la extinción de dominio sean garantizados.

Por eso, explicó en este caso “el Ministerio Público tienen que probar, porque anteriormente la ley decía que si usted no podía justificar algo el Ministerio Público se lo quitaba; no, ahora tienen que probarme que es un bien que viene de un ilícito penal para garantizar que no se abuse de la ley”.

Además, comentó que la ley contempla la colocación de un juez de instrucción que controlará las actuaciones del Ministerio Público, y este deberá autorizar todos los procesos, desde “interceptaciones telefónicas, embargo en banco hasta prohibición de cuentas”.

El representante de la provincia Santo Domingo ante la Cámara de Diputados expuso que es una pena que luego de aprobada la Ley de Régimen Electoral que prohíbe las campañas a destiempo, casi todos las organizaciones políticas están realizando proselitismo y la Junta Central Electoral no ha hecho nada al respecto.

“Ellos dicen que no tienen las herramientas, pero creo que es una excusa de la Junta Central Electoral, porque ellos si tienen las herramientas para sancionar, porque la ley lo dice y contiene sanciones, incluso hay un procurador para delitos, es una pena”, reiteró.

Asimismo, fustigó que el hecho de que la República Dominicana no deje de estar en campaña en ningún momento, enfatizando que debe haber consecuencias para estos actos. Al mismo tiempo, apeló a la responsabilidad de los partidos para que se garantice un descanso de la política a la ciudadanía.

“Luis tiene asegurada la reelección”

En cuanto a las contiendas electorales de 2024, el funcionario afirmó que el presidente Luis Abinader trabaja 24 horas en beneficio del pueblo; por tanto, el triunfo releccionista está asegurado.

“Nosotros tenemos un partido fuerte, unido y además un presidente que trabaja 24 horas. Luis tiene asegurada la reelección, la tiene ganada cuando se repostule. A la oposición lo que le queda es que seguir dividido y seguir luchando por ver quién tiene más votos en un padrón y quién no, para que en el 2028 nos veamos de nuevo”, emitió.

