(VIDEO) “El Sujeto” se entrega en Palacio de la Policía

El merenguero urbano Joan Manuel Nova, mejor conocido como El Sujeto Oro 24(@sujetooro24k), se entregó este miércoles en el Palacio de la Policía Nacional luego de que fuera emitida una orden de arresto en su contra por haber violado el toque de queda decretado por el presidente Danilo Medina con el fin de evitar la propagación del coronavirus. La información la ofreció el propio artista en sus redes sociales, quien desde anoche se ha vuelto tendencia en las redes tras la divulgación de un video donde se observa faltarle el respeto a la patrulla que lo detuvo mientras iba de camino a su casa. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #elnuevodiariord