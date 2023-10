(VIDEO) El regalo de Offset para Cardi B en su cumpleaños 31

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante dominicana Cardi B cumplió en el día de ayer sus 31 años y este fue el romántico detalle que le preparó su pareja y padre de su hija el rapero estadounidense Offset.

Cardi compartió un video donde se observa un largo camino de pétalos de rosas rojas que la llevaron a un espacio decorado en la sala de su casa con un Happy, muchos globos y velas en todo el camino.

»Muchas gracias nene @offsetyrn … Siempre vas más allá para mí. Me encanta tu piel, me encanta tu cara, me encanta tu cuerpo, tus tobillos, me encanta tu alma, me encanta tu corazón, me encanta tu pedo, me encanta tu fe, me encanta tu talento, voy a morder a cualquiera por ti lmaaooooo», escribió la interprete de »Money Bag» en su cuenta de Instagram.

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, es una de las figuras más prominentes en la industria del rap y el entretenimiento en general. Con su actitud audaz y su talento innegable, se ha ganado un lugar destacado en la música y la cultura pop.

Cada año, su cumpleaños se convierte en un evento que sus fans esperan con entusiasmo, y no es para menos debido a los costosos regalos que exhibe en esta fecha.