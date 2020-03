VIDEO: “El Querido” se querella contra extranjero que lo agredió “por celos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- El exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la provincia Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo (El Querido), informó este martes que se querelló contra la persona que le agredió físicamente mientras se encontraba en un establecimiento comercial de su pueblo.

El expresidente del PLD en la citada demarcación dijo que el agresor tomó la decisión de marcharle, aparentemente “por celos”.

“Un señor extranjero aparentemente celoso”, explicó. “Y yo como no tengo la actitud de salvaje ni de boxeador, no podía responder con el mismo método, simplemente procedí a lo judicial”, expresó el ex legislador mientras acudía a querellarse esta mañana.

“El Querido”, expresó que este momento en que está en desventaja es su verdugo, “porque aunque me agredió, sin embargo hay un proceso penal contra él en los tribunales”.

Asimismo, contó sin pena que fue golpeado sorpresivamente por su agresor, con el que previamente había sostenido una confrontación.

“Yo lo que decía era ‘¡repréndelo Señor, repréndelo Señor!’ y él procedió y me agredió, pero yo no podía responderle con el mismo nivel de legítima defensa, porque no es método del querido”, expresó el también abogado antes de agregar que tiene la palabra y los tribunales para tramitar los procesos judiciales como ciudadano.

Ayer se hizo viral el video donde se observa el momento en que “El Querido” fue atacado con una trompada en la cara mientras se encontraba realizando una fila en un establecimiento comercial.

Crisóstomo alcanzó notoriedad en el 2015, a raíz de que se hizo público que tenía una relación extramarital en su propio pueblo, haciendo popular el mote de que esa era su “segunda base”.

