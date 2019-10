VIDEO: El  PRSD proclama a Luis Abinader como su candidato presidencial

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Social Demócrata (@prsd_rd), proclamó este domingo a Luis Abinader(@luisabinader), como su candidato presidencial con miras a las elecciones del próximo año. Durante su discurso, el presidente del PRSD, doctor Luis Miguel Decamps afirmó que una gran coalición junto al PRM(@prm_oficial), sacará al PLD(@pldenlinea) del Poder. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do