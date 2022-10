(VIDEO) El PRM canceló actividades para no interferir con la consulta del PLD, revela Eddy Olivares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM), no tiene ningún interés de inmiscuirse con la consulta ciudadana que realizará el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), “ni de patrocinar la división como hicieron otros”, aseguró Eddy De Jesús Olivares, vicepresidente ejecutivo del partido oficialista.

“El PRM no se va a involucrar, absolutamente nadie, no hay ningún tipo de interés, para nosotros que resulte uno u otro el candidato no importa. Lo primero es que el PRM no está jugando a debilitar a los partidos, ni lo va a hacer, el presidente Luis Abinader y nosotros, el compañero José Ignacio, el presidente Mejía, Carolina, todos estamos absolutamente conscientes de la importancia de tener un sistema de partidos fuerte, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron otros”, aseguró.

D´ Jesús Olivares emitió estas declaraciones durante una entrevista realizada por Leonardo Suero, Felito Rodríguez, Vladimir Henríquez Pérez y José Rafael Padilla en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver a partir del minuto 44:16).

“El propósito del PRM es no intervenir, incluso para esa fecha se decidió suspender todas las actividades, no solo el día de las elecciones, sino del día anterior, lo importante es que el partido no se inmiscuye en el importante evento del PLD”, comentó.

En ese orden, aseguró que durante el desarrollo de este proceso que intentará, el próximo 16 de octubre medir la aceptación ciudadana de los aspirantes presidenciales del PLD, quedará demostrado que desde el PRM no ocurrirá ningún tipo de injerencia.

“Nosotros vamos a trabajar para fortalecer sistema de partidos y todo lo que sea necesario que un partido necesite y nosotros podamos colaborar y así lo expresa el propio Gobierno se hará, porque queremos partidos fuertes, no partidos débiles, estamos absolutamente conscientes de que el liderazgo político debe fortalecerse”, expuso.

En ese sentido, aseguró que los partidos políticos son el instrumento fundamental de la democracia representativa, por tal razón, precisó que en este y cualquier otro proceso el oficialismo siempre va expresar su interés porque las demás organizaciones salgan fortalecidas.

“Además nuestra competencia no es con PLD, el PLD está compitiendo con la Fuerza del Pueblo, es una competencia entre ellos para ocupar el segundo lugar, la competencia por el primer lugar no existe, porque el primer lugar lo ocupa el Partido Revolucionario Moderno”, emitió.

Relacionado