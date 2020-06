(VIDEO) El PRM advierte a Medina de que las elecciones no se ganan con “artimañas”

View this post on Instagram

El Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), advirtió este viernes al presidente Danilo Medina (@danilomedina), que defenderá la democracia por todas las vías que les permiten la Constitución y las leyes, y aseguró que no es con "artimañas" como se gana una elección, sino con la voluntad del pueblo expresada en las urnas. "Sus declaraciones de ayer, señor presidente, prometiendo una victoria electoral de la que su partido no está en condiciones ni en capacidad de conseguir, sorprenden a la sociedad nacional e internacional", dijo en rueda de prensa la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch (@mortizbosch), alta dirigente del PRM.