VIDEO: El primer HR para Wander Franco en la primavera

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El torpedero dominicano de los Rays, Wander Franco—el prospecto número 1 del béisbol en la lista de MLB Pipeline—dio su primer cuadrangular en acción de pretemporada el miércoles.

El batazo de Franco fue frente al derecho Miguel Yajure, ante el primer envío del venezolano en la segunda entrada del partido.

El duelo terminó 3-1, a favor de Tampa, en seis entradas.

Franco, nativo de Baní se fue de 3-2, anotó una y remolcó otra.

Oneil Cruz, otro dominicano por los Piratas se fue de 2-0.

OUTTA HERE!

Are you surprised? Wander Franco with a 1st pitch home run for the @RaysBaseball in their spring training action against the Pirates!

Watch the action on FOX Sports Sun & FOX Sports Go: https://t.co/wx9WhSkagu #RaysUp pic.twitter.com/yySF5WQuLV

— FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) March 3, 2021